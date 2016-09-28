Киев, 28 сентября, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Украина заняла 85-е место в рейтинге конкурентоспособности, опустившись там на 6 позиций. Данный рейтинг составляет Всемирный экономический форум (World Economic Forum, WEF).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

Низкие места Украина заняла по таким показателям, как развитие финансовых рынков (130 место), институциональное развитие (129 место), макроэкономическая ситуация (128 место) и эффективность рынка товаров (108 место), уровень развития бизнеса (98 место).

Согласно результатам опроса, основными факторами, которые препятствуют работе бизнеса на Украине, являются коррупция, политическая нестабильность, инфляция, неэффективность государственной бюрократии, тяжелый доступ к финансированию, нестабильность государственной политики, налоговые ставки и налоговое регулирование.

При этом украинские СМИ акцентируют внимание на том, что Россия поднялась на 2 позиции и заняла 43-е место в списке, а вот занятое Украиной место является худшим за последние пять лет. Так, в 2014 году, уже после госпереворота в стране, Украина поднялась сразу на 76-ое место.

Комментариев от представителей правительства в Киеве в настоящий момент нет.

«Понижение в рейтинге глобальной конкурентоспособности до 85-го места лишит Украину последнего инвестора», — заявил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии «ГолосUA».

"Этот рейтинг — не просто какая-то общая статистическая информация для галочки — это ориентир для инвесторов всего мира, которые имеют свободный капитал и принимают решения, куда его инвестировать, в какую страну», — отмечает эксперт.

По словам экономиста, снижение рейтинга конкурентоспособности для Украины означает понижение интересов со стороны инвесторов, поскольку они в очень большой степени ориентируются на подобные авторитетные международные рейтинги.