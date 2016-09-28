Манчестер, Великобритания, 28 сентября, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Пассажирский самолет американского перевозчика Delta Airlines совершил экстренную посадку в британском аэропорту из-за загоревшегося устройства Samsung, пишет The Daily Mail.

skeeze Планшет

В время полета из Детройта в Амстердам в салоне Boeing 767−400 возникло задымление. Экипаж принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Манчестера. После приземления на борту был найден планшет Samsung, зажатый под сиденьем и потому загоревшийся.

Через три часа, после замены неисправного сиденья, самолет продолжил путь в Нидерланды. Инцидент расследуют сотрудники Федерального управления гражданской авиации США.