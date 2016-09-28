Калининград, 28 сентября, 2016, 15:40 — ИА Регнум. В Калининграде готовят к музеефикации знаменитый эскадренный миноносец Балтийского флота «Беспокойный». Как сообщил сегодня, 28 сентября, корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь судостроительного завода «Янтарь» Сергей Михайлов, корабль поставлен в док для конвертации.

shipyard-yantar.ru «Беспокойный» в доке

Специалистам завода предстоит выполнить полный объём работ по конвертации корабля, чтобы он мог находиться на плаву без обслуживания постоянным экипажем. В частности, будут сняты винты и валы, корпус эсминца законсервируют и покрасят.

«Предполагается, что впоследствии «Беспокойный» станет музейным объектом», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Напомним, в 90-е годы эсминец «Беспокойный» занимал первые места на международных учениях «Балтопс». В 1999 года командующий Балтфлотом Владимир Егоров прибыл на «Беспокойном» в Швецию, где встретился с министром обороны Швеции Бьерном фон Сюдовым (встреча состоялось на борту «Беспокойного»). Во время международного мероприятия ожидались заходы эсминца в Данию, Германию и Польшу, однако из-за агрессии НАТО против Югославии все мероприятия с участием «Беспокойного» были отменены.

Последний раз в море корабль выходил около 10 лет назад, после чего стоял в главной военно-морской базе Балтфлота в резерве, ожидая планового ремонта и модернизации.