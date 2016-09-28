Санкт-Петербург, 28 сентября, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Санкт-Петербургское Управление ФАС продлило сроки проведения проверки госконтракта на ремонт крейсера «Аврора» — «в связи с необходимостью детального изучения документов АО «Кронштадтский морской завод» и информации, предоставленной контролирующими органами». Об этом сообщила 28 сентября пресс-служба антимонопольного ведомства. Проверка продлена до 28 октября текущего года.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Возвращение «Авроры»

Напомним, УФАС проводит внеплановую проверку исполнения государственного контракта, заключенного с Министерством обороны РФ на ремонт крейсера «Аврора». В частности, проверяется соблюдение требований 275-ФЗ со стороны АО «Кронштадтский морской завод».

Как напомнили в УФАС, в соответствии с ч.10 ст.15.4 Закона о гособоронзаказе, к основаниям для продления срока проверки относятся необходимость проведения экспертиз, исследований, испытаний, а также необходимость проведения других мероприятий, без которых невозможно оценить соответствие деятельности проверяемого лица требованиям законодательства в сфере государственного оборонного заказа.

Стоимость ремонта «Авроры» составила более 840 млн рублей.

Первоначально проверку должны были провести до 30 августа, затем этот срок продлили до конца сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, крейсер ушел на ремонт 21 сентября 2014 года. «Аврора» вернулась в Санкт-Петербург из Кронштадта в ночь на 16 июля 2016 года. Корабль стал на место вечной стоянки у Петроградской набережной. 31 июля «корабль №1» участвовал в параде в честь Дня Военно-Морского Флота России. В начале августа «Аврора» открылась для посетителей.