Челябинск, 28 сентября, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Экс-единоросс от Челябинской области Вадим Белоусов попадает в Государственную думу VII созыва по списку партии «Справедливая Россия» от Кировской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении партии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Информацию о передаче мандата депутата Сергея Доронина от Кировской области к Вадиму Белоусову подтвердил руководитель аппарата кировского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Алексей Мальцев.

Возглавлявший список по избирательной группе №14, включающей в себя Кировскую область и Удмуртию, Сергей Доронин отказался от депутатского кресла в пользу шедшего вторым по региональному списку Вадима Белоусова.

Напомним, Вадим Белоусов являлся депутатом Госдумы VI созыва. Избирался по спискам «партии власти». Весной, в ходе праймериз «Единой России», в разгар конфликта, связанного с выдавливанием Михаила Юревича из выборного поля, снял свою кандидатуру и вышел из партии. Позже фамилия Белоусова появилась в списках справедливороссов от Кировской области.

Вадим Белоусов является бизнес-партнером Михаила Юревича. В активе бизнесмена 9% акций компании «Макфа». С 2004 года возглавлял ООО «УК Макфа». Сын Вадима Белоусова — Антон Белоусов в сентябре 2016 года занял пост управляющего ОАО «Макфа», сменив на должности Сергея Турковского. По данным Forbеs, за 2012 год Вадим Белоусов стал номером 56 в рейтинге доходов чиновников с суммой в 131,67 млн рублей в год.

В октябре 2010 года стал депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а в декабре 2011-го — депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия».