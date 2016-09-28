Москва, 28 сентября, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Проблематике драматического триллера Пола Верховена «Она», затрагивающего тему насилия, сегодня будет посвящено обсуждение в московском кинотеатре «КАРО 9 Атриум». После показа картины «Её» подробно разберут российский кинокритик, радиоведущий и журналист Антон Долин и эксперт в психологии кино Татьяна Салахиева-Талал.

Цитата из к/ф «Она». реж Пол Верховен. 2016. Франция, Германия, Бельгия Страшная история пробуждает в ней детские психологические травмы

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «КАРО», «Она» станет первым фильмом в новом проекте сети кинотеатров, посвящённому экспертному анализу громких премьер.

«Мы думали над тем, как привнести в наши кинотеатры нечто новое, добавить социальную составляющую. Большая часть прокатного контента одинакова, поэтому мы решили разнообразить текущий репертуар новым форматом, который бы соответствовал интересам различных аудиторий. На просмотры с дискуссиями мы приглашаем экспертов в различных областях, и даем зрителям возможность лучше разобраться в тематике того или иного фильма», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор сети кинотеатров «КАРО» Ник Глушко.

Цитата из к/ф «Она». реж Пол Верховен. 2016. Франция, Германия, Бельгия Безысходность

На регулярной основе показы будут проходить в кинотеатре «КАРО 9 Атриум». По окончании сеансов зрителей ждут встречи с известными психологами, кинокритиками, религиоведами и экспертами в других областях, соответствующих тематике показа.

Старт проекту даст обсуждение фильма «Она». Эксперты Антон Долин и Татьяна Салахиева-Талал проанализируют картину на предмет ее художественной составляющей, структурных особенностей, временного и культурного контекста, а также дадут оценку событиям фильма с эмоциональной точки зрения.

Выбор фильма для обсуждения продиктован актуальностью темы насилия в современном мире.

«Жестокое обращение и дискриминация в отношении женщин сейчас очень широко обсуждаются в обществе, и нам кажется важным дать людям дополнительную возможность обсудить эту тему с профессиональным психологом и известным кинокритиком. Это больше, чем просто интересный опыт, это еще и шанс помочь кому-то в решении личных проблем. Мы знаем, что в России нет практики посещения психотерапевта на регулярной основе. И наши показы — это шанс для многих женщин услышать мнение профессионала на определенные темы и обсудить свои проблемы», — говорит Ник Глушко.

Как отметил генеральный директор «КАРО», дискуссия по окончании фильма будет носить открытый, непринуждённый характер:

«Мы ожидаем от гостей много вопросов и надеемся, что наши эксперты помогут разобраться в их жизненных ситуациях через призму кино, и наоборот».

Цитата из к/ф «Она». реж Пол Верховен. 2016. Франция, Германия, Бельгия У костра

Картина «Она» со строгим ограничением 18+ была поставлена Полом Верховеном, автором таких хитов, как «Робокоп», «Вспомнить всё», «Основной инстинкт». В центре сюжета двое героев: состоятельная парижанка Мишель и преследующий её мужчина в черном. Став жертвой насильника, Мишель жаждет мести, задумав изощрённую психологическую игру…

Главную роль в картине исполнила знаменитая французская актриса Изабель Юппер, любимица Клода Шаброля, известная по его фильмам «Женское дело», «Церемония» и «Мадам Бовари». По словам режиссёра Пола Верховена, в эротическом триллере Юппер мечтала сыграть сразу после прочтения романа Филиппа Джиана, по которому снят фильм.

Цитата из к/ф «Она». реж Пол Верховен. 2016. Франция, Германия, Бельгия Одиночество

В ближайшее время в рамках проекта сети «КАРО» запланированы показы и разбор фильмов «Ученик» Кирилла Серебренникова, «Зоология» Ивана Твердовского, фантастической картины «Доктор Стрэндж» и многих других.

По словам Глушко, интерес аудитории к новому формату очевиден, поэтому в планах «КАРО» проводить показы не только в Москве, но и в других городах, где есть кинотеатры сети, а также продолжать проект в следующем году.

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