Бишкек, 28 сентября, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Государственный долг Киргизии приблизился к 70% от объема внутреннего валового продукта этой среднеазиатской страны. Об этом заявил глава миссии Международного валютного фонда в Киргизской Республике Эдвард Джемайэл, выступая на пресс-конференции сегодня, 28 сентября.

Dan Moyle Долги

По его словам, еще в 2014 году этот показатель достигал только 43% — 44% от ВВП. «Увеличение госдолга Киргизии вызывает беспокойство. Хотя, по нашей оценке, долг соответствует умеренному риску долговой устойчивости. Тем не менее, страна достигла пограничного уровня, где она может перейти к высокому риску», — сказал представитель МВФ.

Эдвард Джемайэл заострил внимание на том, что ранее эксперты Международного валютного фонда предлагали киргизским властям установить лимит бюджетного дефицита и номинального госдолга.

«Если один из лимитов или оба лимита будут превышены, то правительство обязано принять корректирующие меры, чтобы вновь вернуть на уровень ниже лимита. Мы настоятельно рекомендуем правительству ввести такие бюджетные правила», — добавил он.

Также глава миссии Международного валютного фонда отметил, что Кабинет министров Киргизии должен расширить налоговую базу, отказаться от предоставления новых налоговых льгот и сократить расходы на заработные платы.

«Нужно отказаться от необоснованных расходов. Особенно перед президентскими выборами», — отметил глава миссии МВФ, добавив, что с 2017 года правительству следует приступить к реализации плана по сокращению фонда оплаты труда», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным Министерства финансов Киргизии, в настоящее время государственный долг республики составляет $4 млрд 72,2 млн (более 259,36 млрд рублей по текущему курсу) или 60,9% от прогнозируемого внутреннего валового продукта этой страны за 2016 год. При этом внешний долг Киргизии превышает $3 млрд 762,6 млн (более 239,64 млрд рублей) или 56,3% от ВВП.