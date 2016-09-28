Мурманск, 28 сентября, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Сегодня на Северном флоте завершился ряд плановых мероприятий боевой подготовки, проводимых в Арктике. В ходе них в акваториях Баренцева и Белого морей, а также моря Лаптевых было произведено семь пусков крылатых ракет морского и наземного базирования, в том числе из-под воды с борта атомного подводного ракетного крейсера. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

mil.ru Российский военно-морской флаг

Всего в различных тренировках, выходах в море, учениях было задействовано до 35 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», атомные и дизельные подводные лодки, более 15 летательных аппаратов.

Сейчас в разнородных силах Северного флота, находящихся в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море, наступает этап свертывания. В его рамках во время перехода в пункты постоянного базирования будут отработаны эпизоды оказания помощи кораблям и судам, условно терпящим бедствие. Экипажи ряда кораблей совместно с судами обеспечения проведут учения по пополнению запасов на переходе морем.