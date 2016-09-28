Москва, 28 сентября, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Предстоящий матч между сборными России и Коста-Рики пользуется популярностью: уже продано 23 тысячи билетов. Информацию предоставил «Российский футбольный союз» (РФС), сообщает «Спорт Экспресс».

udachny.ru Билеты

«По данным на сегодняшний день, на контрольный матч Россия — Коста-Рика реализовано порядка 23 тысяч билетов. На игре в Краснодаре ожидается аншлаг», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мачт между сборной России и сборной Коста-Рики состоится в Краснодаре на новом стадионе. Вместимость площадки — 33 тысячи человек.

26 сентября был опубликован список игроков российской футбольной сборной в преддверии контрольной встречи с командой Коста-Рики. С 4 октября российская сборная начнёт готовиться к матчу.