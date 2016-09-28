Сыктывкар, 28 сентября, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Соответствующее постановление правительства Республики Коми от 27 сентября 2016 года №452 «Об окончании пожароопасного сезона на территории Республики Коми» принято в связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар (фрагмент)

Всего в период особого противопожарного режима, действовавшего в Республике Коми с 25 апреля по 15 сентября, на территории региона было зафиксировано 228 лесных пожаров на общей площади в 2755,5 гектара (около 0,1 процента от общей территории лесов республики). Увеличение числа пожаров по сравнению с прошлым годом связано с долгим и жарким летом.

Федеральное агентство лесного хозяйства относит Республику Коми к наиболее эффективным регионам России по борьбе с лесными пожарами: в республике чётко выстроена система оперативного предупреждения и локализации лесных пожаров, маневрирования силами и средствами, а также наработан ценный опыт профилактической работы.