Киров, 28 сентября, 2016, 15:25 — ИА Регнум. В Кировской области будут введены ограничения на ввоз свинины. Об этом было заявлено в ходе экстренного совещания по предупреждению заноса вируса африканской чумы свиней, которое прошло в областном правительстве.

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В связи со сложившейся эпизоотической ситуацией, в регионе вводится запрет на любое перемещение и реализацию животных, продуктов их убоя и кормов.

В целях профитлактики в области также введен запрет на ввоз в свиней, продуктов и сырья, полученных от их убоя, не прошедших термическую обработку, кормов животного происхождения, зерна, комбикормов, выходящих или проходящих транзитом через неблагополучные по АЧС территории.

Ввоз кормов для сельскохозяйственных животных должен осуществляться железнодорожным тренспортом исключительно на предприятия, в технологии переработки которых предусматривается термическая обработка выше 70ºС.

В случае ввоза автомобильным транспортом продукция должна быть упакована непосредственно предприятием-производителем.

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По данным областного правительства, на сегодня ветеринарно-санитарные мероприятия, направленные на ликвидацию АЧС, проводятся в 24 регионах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, заболевание АЧС было выявлено в Архангельской области. Это уже второй регион, который граничит с Кировской областью Ранее летом этого года было зафиксировано четыре случая в Нижегородской области.

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Госветнадзор рекомендовал владельцам личных подсобных хозяйств, в которых содержатся свиньи, подвергнуть имеющееся поголовье убою и перепрофилировать производство на другие виды животноводства.