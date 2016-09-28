Черкесск, 28 сентября, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Запрет на аборты, которые делаются не по предписанию врачей, необходим. В случаях проведения незаконных абортов нужно вводить за это уголовную ответственность. Такое мнение высказал муфтий Карачаево-Черкесии, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, пишет «Комсомольская правда на Северном Кавказе».

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Отвечая на вопрос издания о том, как он относится к сбору подписей в поддержку запрета абортов, Исмаил Бердиев сказал: «Мы всегда говорили, что запрет на проведение абортов необходим. А для врачей, которые незаконно делают аборты, нужно вводить уголовную ответственность. Одно дело, когда аборт легальный и проводится по медицинским предписаниям, и совсем другое, когда он незаконный, подпольный».

Как сообщало ИА REGNUM, на днях патриарх Кирилл поддержал общественное движение «За жизнь», которое призывает к запрету абортов. Он поставил подпись под их обращением. Однако, по словам пресс-секретаря патриарха Александра Волкова, глава РПЦ поддерживает не полный запрет на аборты, а идею о выводе процедуры прерывания беременности из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

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Цена жизни: о запрете бесплатных абортов

Патриарха Кирилла поддержал и Верховный муфтий России, глава Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин. Отметив, что аборт — это убийство, он сказал, что ислам допускает прерывание беременности, но только в том случае, если беременность представляет угрозу здоровью и жизни женщины.

Свое мнение высказал и глава Конгресса еврейских религиозных общин и организаций в России раввин Адольф Шаевич. По его словам, в иудаизме делать аборты запрещено, но если возникает угроза жизни женщины, то аборт не только допустим, но и обязателен. Как отметил Шаевич, для принятия документа о выводе абортов из ОМС документ следует вначале внимательно изучить.