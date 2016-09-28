Москва, 28 сентября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Макроэкономическая ситуация в России всё ещё остаётся непростой. Об этом 28 сентября в ходе совещания по бюджетным вопросам заявил президент РФ Владимир Путин.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Макроэкономическая ситуация остается непростой, российская экономика постепенно преодолевает спад, однако позитивные тенденции все еще неустойчивы», — сказал Путин.

По его словам, нужно «обеспечить такие макроэкономические условия, которые стимулируют рост национальной экономики и сохранение тенденций к снижению инфляции»: «В среднесрочной перспективе нужно выйти на уровень инфляции в 4%».

Напомним, в 2014 году страны Запада развязали против России санкционную войну с целью оказать экономическое давление. Несмотря на это, российская экономика вопреки ожиданиям западных стран не обрушилась, сконцентрировавшись на импортозамещении и усиленном развитии внутренней продукции.