Вологда, 28 сентября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. ЧП произошло в Череповце на площади Химиков. На двухлетнего мальчика, находящегося рядом с мини-каруселью «Чудо-остров», от порыва ветра упала незакрепленная конструкция аттракциона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следственном комитете. Ребенка госпитализировали в больницу с различными травмами. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Alberto P. Veiga Карусель

Сам случай произошел еще 27 августа, однако доследственная проверка завершилась только сейчас. В настоящий момент следователи возбудили по этому факту уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Теперь необходимо выяснить, кто несет ответственность за монтаж карусели, кто контролировал безопасность ее эксплуатации и следил за соответствием необходимым техническим характеристикам. Нужно учитывать, что вопросы контроля индивидуальный предприниматель — владелец аттракциона мог возложить на своих подчиненных. В этом деле есть масса нюансов, в которых еще предстоит разобраться следствию», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СК Наталья Летенкова.

Добавим, что за это преступление виновнику грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

В региональной службе детского омбудсмена отмечают, что такие нарушения не единичны.

«Мы регулярно проверяем парки, где эксплуатируются аукционы для детей и обнаруживаем довольно много нарушений. Как правило, они касаются эксплуатации оборудования. Если нарушения незначительные, мы даем время на их устранение. Однако в случаях, когда могут пострадать дети, материалы таких рейдов направляются в прокуратуру», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе неоднократно происходили трагические случаи, связанные с эксплуатацией аттракционов и детских площадок. В частности, в октябре минувшего года 10-летняя девочка сломала позвоночник, упав с лошади в вологодском парке культуры и отдыха Ветеранов труда. В итоге владелицу аттракциона «Катание на лошадях» осудили к 2 годам условного лишения свободы.

Еще один аналогичный случай произошел этим летом в детском саду Вологды. Здесь пятилетняя девочка упала с металлической лестницы на детской площадке и сломала позвоночник. Как выяснили следователи, в образовательной организации не обеспечивалась безопасность при эксплуатации игрового оборудования. Также под снарядами отсутствовало ударопоглощающее покрытие.