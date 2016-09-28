Берлин, 28 сентября, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Берлина застрелили мигранта, который намеревался напасть с холодным оружием на своего соседа по общежитию, перед этим сексуально домогавшегося несовершеннолетней дочери погибшего. Информацию об этом предоставил сотрудник местной полиции, сообщает Berliner Morgenpost.

kerttu Выстрел

Выстрел прогремел в ночь на 28 сентября в районе Моабит (Берлин). Полицейские ранили 29-летнего мигранта, не дав ему зарезать своего соседа по общежитию. Мужчина получил несколько огнестрельных ранений, от которых скончался через несколько часов.

Уточняется, что погибший имел основания для нападения на своего соседа по общежитию: 27-летний мигрант домогался восьмилетней девочки — дочки погибшего.

Полиция собиралась арестовать подозреваемого в домогательствах мигранта — на него успели надеть наручники. Но отец девочки внезапно достал нож и кинулся на арестованного — полицейские открыли по нему огонь с разных точек.

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