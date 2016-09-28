Ставрополь, 28 сентября, 2016, 15:11 — ИА Регнум.



gorod-uspeha.com Флаг «Единой России»

В Думе Ставропольского края численность фракции партии «Единая Россия» увеличилась дот 41 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении партии.

К итак самой большой фракции примкнули два самовыдвиженца, избранных во время голосования по выборам Думы Ставрополья 18 сентбяря.

Всего в думе, напомним, 50 депутатов. По результатам голосования 23 избранных одномандатника являются представителями этой партии. Еще 16 мандатов партийцы получили по результатам голосования по единому краевому округу.

Эти 39 депутатских мест дополнили теперь два самовыдвиженца, которые определились со своим выбором, интересы какой партии они намерены представлять.

Напомним, что в Госдуму РФ от Ставрополья также выбораны шесть единороссов. Это Михаил Кузьмин, Александр Ищенко, Ольга Казакова, Елена Бондаренко, Ольга Тимофеева и Алексей Лавриненко.

Напомним, 29 сентября на первом заседании краевого парламента нового созыва будет избран председатель. «Единая Россия» выбрала на этот пост секретаря Ставропольского регионального отделения партии Геннадия Ягубова, который в прошлом созыве думы возглавлял комитет комитет по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Напомним, в единый день голосования 18 сентября в Ставропольском крае был избран по смешанной системе новый состав регионального парламента в составе 50 депутатов. Из них 25 депутатов избрано по единому краевому избирательному округу и 25 — по одномандатным. Помимо «ЕР» в думе будут представлены фракции КПРФ и ЛДПР, численностью по четыре депутата, справроссов в думе представит один человек.