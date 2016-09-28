Мадрид, 28 сентября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Атлетико» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Football.ua Роберт Левандовски

«Мы должны сыграть по-другому по сравнению с нашим последним матчем в Мадриде, — цитирует Левандовского «Чемпионат». — Понимаем, что «Атлетико» будет сложным соперником».

При этом нападающий мюнхенского клуба выразил уверенность в том, что футболистам «Баварии» удастся поразить ворота подопечных Диего Симеоне.

Матч второго тура группового этапа Лиги Чемпионов «Атлетико» — «Бавария» состоится в среду, 28 сентября.