Йошкар-Ола, 28 сентября, 2016, 15:07 — ИА Регнум. В Марий Эл 50-летний член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка №125 города Волжска, совершивший нападение на судебного пристава, признан судом невменяемым. Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, мужчина будет отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

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История с нападением на судебного пристава началась в марте 20 116 года, когда на одном из заседаний Волжского городского суда рассматривалась жалоба члена участковой избирательной комиссии.

В ходе судебного заседания сам член избиркома повел себя неадекватно, нарушал порядок. В связи с этим судья принял решение удалить его из зала суда.

Решение судьи не совпало с желаниями самого члена избиркома. Он ударил подошедшего к нему пристава в грудь и ногой по ноге. Когда пристав упал, нападавший нанес ему еще несколько ударов и схватил за руки, удерживая представителя закона на полу в лежачем положении. Пристав получил телесные повреждения.

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Как сообщало ИА REGNUM, судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими и нуждается в принудительном лечении.

Ранее он уже был осужден за оскорбление судьи. От реального срока наказания его спасла амнистия.