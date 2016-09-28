Амстердам, 28 сентября, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Выступающий международной следственной группы (JIM) подчеркнул, что после осуществления выстрела ЗРК «Бук» был транспортирован в Луганск и утром следующего дня пересек российскую границу.

Goodvint ЗРК «Бук»

Следственная комиссия указала, что очень важно установить, кто именно руководил операцией по доставке ЗРК «Бук», кто сопровождал его, и кто отдал приказ осуществить запуск ракеты.

Представитель Германии сказал, что ФРГ приложит все усилия, чтобы довести международное расследование до логического завершения.

Напомним, власти Нидерландов, которые официально возглавляют расследование причин крушения MH17, сказали, что они продолжат расследование.

Хотя авиакатастрофа произошла более двух лет назад, до сих пор нет однозначного ответа, кто виновен в крушении MH17. Нидерланды и Украина всячески затягивают расследование и при этом постоянно обвиняют Россию и народные республики Донбасса в том, что это они сбили самолет из ЗРК «Бук». Доказательств этому до сих пор не представлено.