Домодедово, Московская область, 28 сентября, 2016, 15:07 — ИА Регнум.



stroypuls.ru Стройка

До конца 2016 года власти Московской области планируют ввести в эксплуатацию 9 жилых домов компании «СУ-155» в микрорайоне Южное Домодедово. В объектах-долгостроях получат квартиры 3690 семей пайщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья.

«До конца 2016 года планируется ввести в эксплуатацию 9 жилых домов 3-го квартала микрорайона Южный. В этих домах получат квартиры 3690 семей пайщиков», — заявил министр стройкомплекса Московской области Сергей Пахомов.

Также отмечается, что Главгосстройнадзор Московской области проводит итоговую проверку корпуса 42, а в 41 корпусе микрорайона проверка уже завершена. Всего ГК «СУ-155» является застройщиком 22 жилых домов в Южном Домодедово.

«До конца 2017 года планируется сдать 4 объекта, один из которых находится в 3-м квартале, остальные — в 4-м. Завершить строительство оставшихся 2 жилых домов 4-го квартала планируется в 2018 году. В общей сложности во всех 15 домах планируется обеспечить права 5724 пайщиков», — заключил Пахомов.

Ранее в эксплуатацию были введены 7 домов, в которых получат квартиры 1077 семей пайщиков.

Напомним, ранее дольщики и пайщики Южного Домодедово неоднократно выходили на митинги протеста с просьбой о санации компании «СУ-155» и завершении строительства их домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года в Московской области стало на 4,5 тысячи обманутых дольщиков меньше. Решить затянувшиеся строительные проблемы удалось в 22 домах. В планах правительства региона до конца этого года завершить возведение еще 35 жилых домов, в том числе 14 объектов компании «СУ-155».