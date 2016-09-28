Новосибирск, 28 сентября, 2016, 15:00 — ИА Регнум. «Текущая экономическая ситуация показывает, что нам предстоит работать в непростых условиях. На настоящий момент в целом показатели исполнения бюджета Новосибирска выше, подчеркиваю, выше, чем во многих других городах-миллионниках», — заявил сегодня, 28 сентября 2016 года, мэр Новосибирска Анатолий Локоть на сессии совета депутатов, оценивая промежуточные результаты работы мэрии и говоря об основных приоритетах развития города в 2017 году.

Анна Алябьева ИА REGNUM Мэр Новосибирска заявил, что ему предстоит работать «в непростых условиях»

По словам градоначальника, план доходов остается очень напряженным — по итогам 2016 года будет недополучено около 1 млрд рублей доходов. Динамика поступлений по всем налоговым доходам снизилась.

«Говорить о размораживании зарезервированных средств не приходится — наоборот, мы убеждаемся, что поступили правильно, когда в первой половине года «заморозили» расходную часть на определенную сумму. Мы выполняем задачу жесткого баланса в отношении бюджетных параметров, которые были утверждены на 2016 год. Примерно сумма «замороженных» средств сегодня составляет около полумиллиарда рублей», — отметил Локоть, приводя как удачный пример «взвешенной финансовой политики», ситуацию с кредиторской задолженностью в дорожно-транспортном комплексе — за полгода департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса удалось снизить кредиторскую задолженность в два раза, до 446 млн рублей. Но он тут же подчеркнул, что другая задача — «не просто сокращать долги, а, придерживаясь системного подхода, находить новые источники финансирования развития Новосибирска».

Градоначальник отметил, что сегодня городские власти работают над проектами, которые позволят городу получить дополнительные импульсы для развития. Такими проектами по мнению Анатолий Локтя являются: во-первых, федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». Он заявил, что Новосибирск одним из первых подал заявку на включение в новую программу, о которой говорил в сентябре президент РФ Владимир Путин, обозначивший, что с 2018 года не менее половины дорожной сети в агломерациях должна быть приведена в нормативное состояние, а к 2025 году таких дорог должно быть порядка 85%. Локоть заверил, что департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска уже несколько недель работает над этой темой, формулируя первые предложения.

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«Войдя в проект, город сможет ежегодно, начиная с 2018 года, получать около 1 миллиарда рублей из федерального бюджета на ремонт дорог. (…) В нашем случае получение средств осложняется следующим обстоятельством. Необходимо оформить права города Новосибирска на дороги, которые можно включить в проект — это порядка 75 улиц. Они отвечают условиям вхождения в агломерацию. Мы уже об этом говорили, в Новосибирске не был своевременно проведен кадастровый учёт большей части улично-дорожной сети города. Подчеркну, что это весьма затратная работа, требующая времени. За один месяц, за один день ее не сделаешь», — уверяет глава Новосибирска.

В соответствии с федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» муниципалитет должен был еще в 2008 году внести сведения в реестр о принадлежащих муниципалитету дорогах, для чего провести кадастровый учет. Однако это так и не было сделано. К этой работе муниципалитет приступил только в прошлом году, но мэр заявил, что к 2017 году работа должна быть завершена.

«Еще одно условие программы — для начала работ с 2018 года нам необходимо иметь проекты, конкретные проекты этих работ. Это затратная работа и, несмотря на все трудности, нам необходимо выделить в предстоящем бюджете около 30 млн рублей для того, чтобы провести разработку этих проектов. В целом же, как я сказал, мы намерены получать около 1 млрд рублей в год — в сумме 9 млрд рублей, но как всегда в федеральной программе есть условие софинансирования. И здесь есть доля и субъекта федерации, и городского бюджета. В целом, около 1 млрд рублей (из этих 9 млрд рублей) должно быть выделено из наших местных бюджетов», — отметил мэр Локоть.

Отметим, что по официальным данным, в 2016 году на ремонт дорог направлено при поддержке областного бюджета 652 млн рублей.

Глава новосибирского областного центра выделил еще одно «очень важное» направление для города — разработка и проведение транспортной реформы. Здесь Локоть упомянул об обновлении системы безналичных расчетов в общественном транспорте.

«К 2020 году, согласно федеральному закону № 220-ФЗ, мы обязаны перейти на систему муниципальных заказов в сфере пассажирских транспортных перевозок. Это означает, что перевозчики должны получать плату за свои услуги от муниципалитета по контракту — за обслуживание рейса, а не за количество пассажиров. Но для этого необходима система, в которой будут участвовать все перевозчики (не только муниципальные, у нас много и частных перевозчиков), должны быть одинаковые условия для всех. И система эта должна позволять нам видеть реальный пассажиропоток. Честно говоря, такой системы мы на сегодня не имеем», — признался Локоть, отметив, что некоторая неизвестность о реальном пассажиропотоке приводит к тому, что из бюджета приходится компенсировать стоимость проезда льготников «вслепую». Кроме того, многое «фактически проходит мимо городского бюджета, и можно говорить о «черном нале».

Еще одним запланированным направлением является развитие транспортной инфраструктуры. Завершается в городе строительство трамвайной линии на Титова в микрорайоне «Чистая слобода», где существовала проблема доступности к центру города у живущих там горожан. В ближайшее время планируется (а по словам Анатолия Локтя, эта работа уже началась) провести конкурс на приобретение по лизинговой схеме новых автобусов для обновления автопарка муниципального предприятия.