Москва, 28 сентября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Неизвестные совершили разбойное нападение на один из офисов Сбербанка на востоке Москвы. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе банка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбербанк

Инцидент произошел в среду, 28 сентября, по адресу Открытое шоссе, д. 23, корп. 6.

«Никто из клиентов и работников банка не пострадал, — говорится в сообщении. — Размер ущерба устанавливается».

В настоящее время в офисе работают следователи. Другие детали в интересах следствия не раскрываются.