Нижний Новгород, 28 сентября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата городской думы Балахны, подозреваемого в вымогательстве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, «слуга народа» с двумя соучастниками запер местного жителя в гараже, где избивал потерпевшего и требовал с него свыше 100 тыс. рублей.

Полицией по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство с применением насилия»).

В настоящее время депутат находится под домашним арестом. Он отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.