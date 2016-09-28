Саратов, 28 сентября, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Полиция просит помочь в розыске водителя, который 25 сентября 2016 года около 19:15 минут на 372 км автодороги «Сызрань-Волгоград» на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на женщину, скончавшуюся на месте от полученных телесных повреждений, передает корреспондент ИА REGNUM.

vylip Водитель автобуса

СО ОМВД России по Красноармейскому району Саратовской области по данному факту проводится проверка.

Всем гражданам, обладающим какой-либо информацией по вышеуказанному факту просьба связаться по следующим телефонам: 8−845−50−2-28−22, 8−845−50−2-14−45, либо обратиться в отдел МВД России по Красноармейскому району.