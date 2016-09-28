Ташкент, 28 сентября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2016 году на уровне 6,9%, сообщили ИА REGNUM в представительстве АБР в Ташкенте.

pixabay.com Рост ВВП

По оценке эксперта банка, экономика республики в 2016 году по прежнему будет зависима от основных экспортных статей — природный газ, золото, медь и хлопок, цены на которые в последние годы имеют тенденцию к снижению.

Вместе с тем АБР прогнозирует рост производства в аграрном секторе, который составит 6,8% (6,5% в 2015 году).

«Это напрямую связано с двусторонними договоренностями на высшем уровне о расширении поставок сельхозпродукции из Узбекистана в России», — отметил собеседник агентства.

Прогноз роста ВВП Узбекистана в 2017 году сохранен банком на уровне 7,3%. Уровень инфляции в 2016 и 2017 годах оставлен без изменения — 10% и 11% соответственно."Инвестиции в промышленность, а также стимулирование внутреннего спроса за счет роста зарплат, пенсий и других выплат станут главными источниками экономического роста Узбекистана в ближайшей перспективе», — уточнили в представительстве.