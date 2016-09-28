Ставрополь, 28 сентября, 2016, 14:38 — ИА Регнум.



stevepb Вакцина

В Ставропольском крае от гриппа и ОРВИ привиты 295 тыс. человек, в том числе, 75 тысяч детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минздраве региона.

Всего в предэпидемический период 2016—2017 годов планируется иммунизировать против сезонного гриппа 860,8 тыс. человек, более трети из которых — дети.

В край в полном объеме поступили противогриппозные вакцины для взрослых, закупленные за счет федерального бюджета. Для детей поставлено более 60% вакцины, в октябре ожидается поступление очередной партии.

Закуплены вакцины за счет средств краевого бюджета для тех, кто будет прививаться платно.

Для наибольшей эффективности проведения вакцинации населения ее планируется завершить до ноября, когда вирус станет распространяться наиболее агрессивно.

В календарь прививок попали дети с 6 месяцев, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных учреждений, транспортной и коммунальной сферы, беременные женщины, пенсионеры, военнослужащие, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями. Вакцинация этих людей проводится бесплатно в поликлиниках.

Остальные могут привиться за свой счет.

В состав вакцин включены три штамма вируса гриппа, рекомендуемые ВОЗ для предстоящего эпидсезона 2017−2017 гг.: вирус гриппа, А California (H1N1) 2009, вирус гриппа, А Hong Kong (H3N2) 2014, вирус гриппа В Brisbane 2008.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили ИА, что заболеваемость населения Ставропольского края острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) остается на низком уровне. В крае циркулируют вирусы парагриппа, адено‑ и риновирусы, вирусы гриппа не обнаружены.

Учитывая понижение температуры воздуха и активную циркуляцию респираторных вирусов в дальнейшем можно ожидать рост заболеваемости респираторными инфекциями, прежде всего среди детей.