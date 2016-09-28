Ташкент, 28 сентября, 2016, 14:37 — ИА Регнум. «Телефон доверия», по которому можно сообщить о фактах принудительного и детского труда во время сбора хлопка, организован в Узбекистане, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Инициатива реализована Федерацией профсоюзов Узбекистана (ФПУ).

«Каждый гражданин страны имеет право участия в сборе хлопка по собственному желанию. Если ваши права были ущемлены, звоните по телефонам доверия: 1092», — говорится в сообщении ФПУ.

Ранее международные и правозащитные организации жестко критиковали Узбекистан за использование детского и принудительного труда во время хлопковой компании.

На днях и.о. президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев открыл интернет-приемную на правительственном портале республики.

Через виртуальную приемную можно направлять заявления, жалобы и предложения,

Кроме того, заявления, жалобы и предложения премьер-министру можно направить, позвонив по телефону (0 800) 210−0000 или на короткий бесплатный номер «1000».

О своих проблемах также можно уведомить Мирзиёева через региональные партийные отделения партии УзЛиДеП, которая выдвинула премьер-министра кандидатом в президенты.