В Узбекистане появится «обратная связь» с населением
Ташкент, 28 сентября, 2016, 14:37 — ИА Регнум. «Телефон доверия», по которому можно сообщить о фактах принудительного и детского труда во время сбора хлопка, организован в Узбекистане, передает корреспондент ИА REGNUM.
Инициатива реализована Федерацией профсоюзов Узбекистана (ФПУ).
«Каждый гражданин страны имеет право участия в сборе хлопка по собственному желанию. Если ваши права были ущемлены, звоните по телефонам доверия: 1092», — говорится в сообщении ФПУ.
Ранее международные и правозащитные организации жестко критиковали Узбекистан за использование детского и принудительного труда во время хлопковой компании.
На днях и.о. президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев открыл интернет-приемную на правительственном портале республики.
Через виртуальную приемную можно направлять заявления, жалобы и предложения,
Кроме того, заявления, жалобы и предложения премьер-министру можно направить, позвонив по телефону (0 800) 210−0000 или на короткий бесплатный номер «1000».
О своих проблемах также можно уведомить Мирзиёева через региональные партийные отделения партии УзЛиДеП, которая выдвинула премьер-министра кандидатом в президенты.