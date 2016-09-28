Саратов, 28 сентября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Доходы и расходы бюджета Саратовской области увеличены на 73,9 млн рублей без изменения дефицита, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

На заседании Саратовской облдумы 28 сентября внесены поправки в региональный бюджет. В частности, отражены федеральные средства на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и спецпродуктами лечебного питания в размере 53,8 млн рублей, на оплату санаторно-курортного лечения отдельным категориям граждан — 6,2 млн, на стипендии Президента РФ учреждениям профобразования — 900 тыс., на программу «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России» — 100 тыс., компенсации реабилитированным лицам — 100 тыс., поступления из резервного фонда Президента РФ и Пенсионного фонда РФ — 13 млн рублей и 100 тыс. рублей соответственно, сообщает информационно-аналитический отдел регионального парламента.

Уменьшены федеральные средства текущего года на комплектование книжных фондов библиотек (на 100 тыс. рублей) и подключение библиотек к интернету на (300 тыс. рублей).

Для осуществления диверсификации банковских кредитов, срок погашения по которым наступает в 2017 году, увеличено привлечение и погашение банковских заимствований на 12,24 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина РФ, размер госдолга Саратовской области с апреля по июнь 2016 года держался на уровне 50,404 млрд рублей, в июле он достиг 52,404 млрд.

В структуре госдолга Саратовского региона — 52, 404 млрд рублей — 26,267 млрд составляют коммерческие кредиты, 26,136 млрд — бюджетные. По состоянию на конец июля 2016 года, с учетом всех внесенных изменений в бюджет его доходы составили 79,4 млрд рублей, расходы — 79,2 млрд, профицит — 200 млн.

Напомним, бюджет Саратовской области на 2016 год принят бездефицитный с одинаковым объемом доходов и расходов — 68 млрд рублей, дефицит — ноль.

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