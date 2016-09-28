Амстердам, 28 сентября, 2016, 14:32 — ИА Регнум.



mil.ru Пуск зенитной ракеты

Выстрел из «Бука» был осуществлен с территории, контролируемой ополчением, заявили эксперты Международной следственной группы по расследованию обстоятельств крушения самолёта Boeing 777.

По данным группы, выстрел был осуществлен из района Первомайское. К такому выводу эксперты пришли, в том числе, проанализировав перехваченные переговоры. На них предполагаемые ополченцы обсуждают где и как использовать систему ПВО.

По мнению экспертов, система прибыла на территорию Украину из России. Напомним, Киев также возлагает ответственность за катастрофу на ополченцев, воюющих в Донбассе против вооружённых сил Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года близ села Грабово в Донбассе, На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, никто из них не выжил.