Великий Новгород, 28 сентября, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Представителем в Совете Федерации РФ от Новгородской областной думы шестого созыва стал Сергей Фабричный. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, голосование по его кандидатуре состоялось сегодня, 28 сентября, на первом заседании регионального парламента.

duma.niac.ru Сергей Фабричный

Экс-депутат Государственной думы РФ (2011−2016 гг.) Фабричный был избран депутатом Новгородской областной думы шестого созыва от партии «Единая Россия» в результате выборов 18 сентября. Он занимал третью строчку в первой тройке общеобластной части партийного списка.

Голосование по кандидатуре нового сенатора от регионального парламента было безальтернативным: за включение фамилии Фабричного в бюллетень все 30 депутатов проголосовали единогласно. За избрание его сенатором проголосовали 24 депутата, против — четыре, двое воздержались.

Напомним, представителем в Совете Федерации РФ от Новгородской областной думы предыдущего, пятого созыва был Дмитрий Кривицкий.

Кроме того, сегодня, 28 сентября, Совет Федерации РФ прекратил полномочия другого новгородского сенатора — Александра Коровникова. Он представлял в верхней палате российского парламента исполнительную власть региона, а в результате выборов 18 сентября перешёл на работу в Государственную думу (он избран депутатом по новгородскому одномандатному округу №134).