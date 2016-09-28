Село Алабайтал, Оренбургская область, 28 сентября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. В Беляевском районе Оренбургской области по факту голодовки в Центре временного содержания иностранных граждан прокуратура организовала проверку. Районный прокурор обследовал условия содержания и питания иностранцев, с ними проведены индивидуальные беседы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 28 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

vsemetri.com Форма прокурора

Установлено, что в период с 22 по 25 сентября 2016 года некоторые мигранты отказывались от питания, предложенного столовой учреждения. За указанный период фактов ухудшения здоровья в связи с отказом от приема пищи не установлено.

Поводом для голодовки стало несогласие с установленным порядком пользования мобильными телефонами в строго определенное время — ежедневно с 9:00 до 11:00 местного времени (07:00 — 09:00 мск).

В настоящее время распорядок дня иностранных граждан, содержащихся в Центре, пересмотрен. С 25 сентября 2016 года утвержден новый распорядок дня, в соответствии с которым мобильные телефоны выдаются по будням в период с 11:00 до 20:00 часов, в выходные — с 13:00 до 18:00 часов, что соответствует периодам работы иностранных посольств и консульств.

«По результатам настоящей прокурорской проверки меры прокурорского реагирования не принимались, поскольку в силу действующего законодательства начальник учреждения был полномочен устанавливать определенный распорядок дня для содержащегося контингента», — заявили в надзорном ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из мигрантов, пребывающий в Центре временного содержания иностранных граждан в селе Алабайтал Беляевского района заявил об акции протеста. Группа нелегалов объявила голодовку из-за жесткого режима пользования мобильных телефонов. Вместе с тем, в полиции подчеркнули, что никаких объявлений со стороны контингента не было. Часть мигрантов несколько дней не принимала пищу, предоставляемую госучреждением, но питалась своими продуктами.