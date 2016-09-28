Москва, 28 сентября, 2016, 15:38 — ИА Регнум. «Понятие «социальное предпринимательство» до сих пор размыто. Мы пытаемся легализовать этот термин, чтобы четко понимать, кто относится к этой категории, а кто нет», — заявил Владимир Яблонский, директор по социальным проектам АНО «Института развития Интернета» на презентации первого в России единого интернет-магазина товаров социальных предпринимателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Planeta.ru социальное предпринимательство

«Магазин, который мы запустили, должен стать своего рода агрегатором социального бизнеса. Так мы поймем, сколько всего в России представителей данной категории, осознаем их потребности, выявим основные проблемы данного сектора бизнеса. В планах проекта разработка системы маркетплейсов, через которые будет возможно продавать товары социальных предпринимателей», — подчеркнул Яблонский.

По словам устроителей акции, основной целью проекта будет являться создание единого рынка сбыта для социальных предпринимателей и упрощенной схемы реализации социальной коммерции. Это единственный интернет-магазин в России, который предлагает расширенный функционал для клиентов: помимо обычной покупки товара пользователь может поддержать производителя, не совершая покупку, а также может купить товар дороже установленной цены.

В создании интернет-магазина также приняла участие краудфандинговая платформа Planeta.ru. Именно на ее базе станет возможным расширить ресурсы социального бизнеса. По сути это первый интернет-магазин, который сочетает в себе инструмент краудфандинга и учитывает особенности сферы социального предпринимательства.

«На данный момент у социальной коммерции почти нет представительства в Интернете, исключение составляют странички с фотографиями товара в Instagram. При этом о товарах этих предпринимателей знают только подписчики страницы магазина. Магазин на базе «Планеты.ру» решит эту проблему и станет единой площадкой для сбыта товаров социальных предпринимателей», — заключил еще один участник презентации, директор Фонда развития медиа-проектов и социальных программ Gladway Владимир Вайнер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, краудфандингу социальных предпринимателей будут обучать целенаправленно. Первая Всероссийская «Школа краудфандинга», после старта весной 2016 года, в октябре продолжит осуществлять подготовку специалистов. Социальные предприниматели смогут на практике узнать, как использовать краудфандинг для эффективного финансирования и продвижения своих проектов. Организует проект платформа Planeta.ru.

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