Амстердам, 28 сентября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит ракетой 9М38, заявил эксперты Международной следственной группы на пресс-конференции по результатам расследования.

osce.org Обломки самолета MH17

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года близ села Грабово в Донбассе, На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, никто из них не выжил.

С момента катастрофы Украина и западные страны утверждают, что лайнер был сбит ополченцами Донбасса с помощью ЗРК «Бук». Руководство Донецкой и Луганской народных республик не раз сообщало и приводило доказательства, что не располагает средствами, которыми можно было бы сбить самолёт на такой высоте.