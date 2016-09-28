Мегион, Югра, 28 сентября, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Чиновник департамента имущественных отношений администрации города Мегиона оформил аренду земли за три копейки, тем самым обездолив муниципальную казну на более чем 16 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по ХМАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

По версии следствия, в ноябре 2014 года между департаментом муниципальной собственности администрации города Мегиона и ООО «Имущественный комплекс» был заключен договор аренды земельного участка площадью 161 952 кв. м (16 га) в производственной зоне на срок 10 лет для использования под земли общего пользования. Установленная договором арендная плата за пользование земельным участком составила менее одного рубля в год. В местный бюджет за использование данной земли поступило всего 0,03 рубля.

С момента заключения договора аренды контроль за использованием земельного участка департаментом муниципальной собственности не осуществлялся, как и не было контроля за целевым использованием земли. В результате действий указанного должностного лица бюджет города Мегиона недополучил более 16 миллионов рублей в качестве арендной платы за земельный участок.

В департаменте муниципальной собственности администрации города Мегиона изъята служебная документация, имеющая значение для следствия. Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Отметим, что неделю назад сотрудник Нефтеюганского отдела Росреестра был уличен в халатности, которая привела к потере налоговых поступлений на 20 млн рублей.

По версии следствия, в 2014 году директор одной из коммерческих организаций обратился в Нефтеюганский отдел Росреестра с заявлением о прекращении обременения на объект недвижимости — здание, на которое ранее налоговыми органами был наложен запрет на отчуждения. Подозреваемый, занимая должность специалиста-эксперта, не обеспечил надлежащее проведение правовой экспертизы заявления и передал документы оператору для снятия запрета. Впоследствии здание было продано, а налоговые органы не смогли взыскать в бюджет государства недоимку по налогу на сумму около 20 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Нефтеюганского отдела Росреестра по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Следователи считают, что подозреваемый неспроста «закрыл глаза» на запрет на отчуждение.

Напомним, Югру за последний месяц захлестнули коррупционные уголовные дела, возбужденные против чиновников. Самое громкое дело за последнее десятилетие было обнародовано СКР по ХМАО на днях. Чиновница Природнадзора Югры подозревается в получении взятки в 20 млн рублей. Причем часть денег, так называемый откат, по мнению следствия, могли быть предназначены также и вышестоящему руководству подозреваемой. Чиновница из Природнадзора ХМАО находится пока под домашним арестом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первых числах сентября взяли под стражу трех сотрудников департамента экономического развития ХМАО, а именно отдела лицензионного контроля, которых тоже подозревают во взяточничестве. Пока речь идёт о взятках на сумму около миллиона рублей.

В конце августа была осуждена за мздоимство бывшая начальница службы сбыта МУП «Управление городского хозяйства» города Пыть-Яха. Общая сумма взяток, полученных осужденной, составила 120 тысяч рублей. Она приговорена к штрафу в размере 720 тысяч рублей.

Губернатор Югры предложила 21 сентября на правительственном заседании проверять чиновников на полиграфе, а в кабинетах вести видео‑ и аудиозаписи приёма граждан.