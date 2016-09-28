Москва, 28 сентября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Расклады перед президентскими выборами в США заметно влияют на ход торгов. Так, на этой неделе прошли дебаты между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. Эксперты разошлись во мнениях, кто в них победил, но инвесторы на Wall Street сочли аргументы Клинтон по развитию экономики и внешней торговли более убедительными. Показательно, что после дебатов запросов в Google по слову «клинтон» было больше, чем по слову «трамп». Демократы считаются сторонниками экономических стимулов экономики, так что американские индексы на этой неделе подросли.

nasimonline.ir Предвыборные дебаты между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом

Изначально шансы на победу Хиллари Клинтон были выше, чем у Трампа. Но в последние месяцы вероятность победы Трампа возросла с 25% до 35%. Это произошло благодаря его активной избирательной программе и проблемам со здоровьем у его соперницы. Это стало причиной снижения мексиканского песо в сентябре на 6% по отношению к доллару. Дело в том, что у Трампа жесткая позиция в отношении Мексики. Его победа на президентских выборах США негативно скажется на мексиканской экономике, тесно связанной со своим «большим соседом».

«Фактор Трампа» в то же время играет в пользу рубля. Трамп предположительно более удобный партнёр для России. Кандидат от республиканской партии в основном сосредоточен на «внутренних проблемах» США. Ранее он говорил о намерениях выстраивать хорошие отношения с Владимиром Путиным. Кроме того, в 2013 году Трамп уже посещал Москву. В то же время Клинтон заявляла о необходимости усилить поддержку Украины и критиковала российские власти.