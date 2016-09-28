«Фактор Трампа» играет в пользу рубля
Москва, 28 сентября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Расклады перед президентскими выборами в США заметно влияют на ход торгов. Так, на этой неделе прошли дебаты между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. Эксперты разошлись во мнениях, кто в них победил, но инвесторы на Wall Street сочли аргументы Клинтон по развитию экономики и внешней торговли более убедительными. Показательно, что после дебатов запросов в Google по слову «клинтон» было больше, чем по слову «трамп». Демократы считаются сторонниками экономических стимулов экономики, так что американские индексы на этой неделе подросли.
Изначально шансы на победу Хиллари Клинтон были выше, чем у Трампа. Но в последние месяцы вероятность победы Трампа возросла с 25% до 35%. Это произошло благодаря его активной избирательной программе и проблемам со здоровьем у его соперницы. Это стало причиной снижения мексиканского песо в сентябре на 6% по отношению к доллару. Дело в том, что у Трампа жесткая позиция в отношении Мексики. Его победа на президентских выборах США негативно скажется на мексиканской экономике, тесно связанной со своим «большим соседом».
«Фактор Трампа» в то же время играет в пользу рубля. Трамп предположительно более удобный партнёр для России. Кандидат от республиканской партии в основном сосредоточен на «внутренних проблемах» США. Ранее он говорил о намерениях выстраивать хорошие отношения с Владимиром Путиным. Кроме того, в 2013 году Трамп уже посещал Москву. В то же время Клинтон заявляла о необходимости усилить поддержку Украины и критиковала российские власти.