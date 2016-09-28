Амстердам, 28 сентября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Эксперты Международной следственной группы предоставили запись переговоров, якобы принадлежащих ополчению, сделанных 16−17 июля. На записи слышен разговор двух собеседников на русском языке.

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Они обсуждают применение Киевом ВВС, а также прибытие «Бука». По мнению экспертов, это доказывает, что система «Бук» находилась в руках ополченцев, и она была туда доставлена из России, а затем направлена обратно.

Напомним, авиационная катастрофа самолёта Boeing 777 произошла 17 июля 2014 года на востоке Украине, в результате трагедии погибли все находящиеся на борту люди,