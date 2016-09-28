Красногорск, 28 сентября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Футболитс и экс-капитан сборной России по футболу Роман Широков получил должность советника министра физической культуры и спорта Подмосковья, сообщает РИАМО со ссылкой на министра спорта области Романа Терюшкова.

Steindy Роман Широков

«Я попросил Романа применить свой бесценный футбольный опыт на благо Подмосковья. Уверен, мои коллеги из регионов завидуют тому, что у нас такой сильный лидер в футболе. Если Роман Широков позволит, я открою завесу тайны — назначение на должность советника министра спорта Московской области произошло официально на прошлой неделе, но на самом деле Роман на протяжении многих лет вносит свой вклад в развитие спорта Московской области», — пояснил Терюшков.

Широков, в свою очередь, дал обещание «упрочить футбол в регионе», в том числе развивать детский футбол.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футболист принял решение завершить профессиональную футбольную карьеру 23 июля 2016 года. 6 июля ему исполнилось 35 лет.