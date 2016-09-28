Абу-Даби, 28 сентября, 2016, 20:34 — ИА Регнум. От того смогут ли члены ОПЕК и Иран договориться, зависит судьба соглашения по заморозке объемов добычи нефти. Об этом сегодня, 28 сентября, в Алжире на полях Международного энергетического форума заявил журналистам представитель делегации ОАЭ в картеле Ахмед Мохаммед Аль-Кааби.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, сейчас министр разных стран проводят напряженные переговоры, так как делегация каждого государства имеет свою позицию насчет соглашения о заморозке. Пока сложно говорить о том, удастся ли сторонам договориться по этому поводу. Однако все будет зависеть от того, смогут ли члены Организации стран-экспортеров нефти прийти к консенсусу с Ираном. Если в ходе переговоров будет выработано какое-то решение, то оно будет распространяться на всех участников, объяснил представитель делегации Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, что в понедельник, 26 сентября, в Алжире стартовал ХV Международный энергетический форум. Он завершится 28 сентября. Сегодня, как ожидается, в кулуарах форума стороны должны обсудить возможности координаций действий на международном нефтяном рынке для стабилизации ситуации. Речь идет, в том числе, и о сделке по заморозке объемов добычи нефти стран ОПЕК и не ОПЕК. Во вторник, 27 сентября, генеральный секретарь Организации Мохаммед Баркиндо заявил, что эти переговоры носят консультативный характер, и Россия не будет принимать в них участия. Ожидается, что окончательное решение будет принято в Вене 30 ноября на ежегодном заседании ОПЕК.

Как ранее передавало ИА REGNUM, министр энергетики РФ Александр Новак во вторник заявил, что российская сторона готова к переговорам по координации совместных действий на рынке. Однако для начала необходим консенсус внутри ОПЕК, в противном случае сделка может сорваться, как это было в Дохе. Позже министр нефти ИРИ Бижан Зангане сообщил журналистам, что прибыл на форум только для того, чтобы в ходе неформальной встречи обменяться мнения с другими участниками о ситуации на рынке, но не более того. Для Тегерана важно сейчас достичь досанкционного уровня производства нефти, а это четыре миллиона баррелей в сутки при нынешних 3,6 млн баррелей в сутки. Напомним, что в апреле в Дохе из-за того, что ИРИ не стала принимать участия в сделке в последний момент от переговоров отказалась и Саудовская Аравия.

Сегодня Иран, как и перед встречей в Дохе, хочет вернуть себе долю в общем объеме добычи нефти ОПЕК. В связи с этим ИРИ отвергла предложение Саудовской Аравии, которая на прошлой неделе заявила, что готова снизить объем добычи своей нефти до уровня начала 2016 года, если Тегеран заморозит свои объем добычи на текущем уровне. Позже в Алжире состоялись переговоры между иранцами и саудитами, однако по итогам первого дня встреч в Алжире пока не приходится, заявили в алжирской делегации. Пока о принципиальных сдвигах говорить рано.

Что касается позиции России по этому вопросу, глава Минэнерго РФ сказал, что РФ поддерживает исключения для некоторых нефтедобывающих стран по уровню сохранения добычи на одном уровне, в первую очередь, это касается Ирана, Нигерии и Ливии. Новак подчеркнул, прежде всего, речь идет об Иране. Вообще в этих трех странах произошло в этом году существенное падение объемов добычи по независящим от этих стран причинам. Поэтому к ним могут быть применены индивидуальные подходы.