Амстердам, 28 сентября, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке в ходе пресс-конференции Международной следственной группы по расследованию катастрофы MH17 над Украиной заявил 28 сентября, что пассажирский самолет не мог быть сбит другим самолетом.

osce.org Обломки на месте крушения MH17

По его словам, в противном случае он был бы замечен на экране радаров. Также исключается версия технической неисправности или террористической атаки внутри лайнера.

Он пояснил, что были опрошены работники диспетчерской службы Украины. То, что самолет был сбит с земли, подтверждают данные с российских и украинских радаров, сказал прокурор.