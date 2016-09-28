Чебоксары, 28 сентября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. В Поволжье продолжается розыск преступника, который душил и грабил пенсионерок. Следствие считает, что его жертвами стали более 30 старушек в различных регионах. За помощь в содействии установления личности преступника предусмотрено вознаграждение 3 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в МВД по Чувашии.

pixabay.com Убийство

Полиция просит жителей оказать содействие в установлении личности преступника, совершившего более 30 убийств одиноко проживающих пожилых женщин на территории Приволжского федерального округа. Преступник, представляясь сотрудником ТСЖ, либо социальных служб, проходил в квартиры своих жертв, где душил их, после чего похищал деньги. «На вид подозреваемому 20−30 лет, рост 170−175 см, одет в темную короткую куртку с капюшоном, черные брюки, спортивную обувь», — говорят в МВД по Чувашии.

«За помощь в содействии установления личности преступника предусмотрено вознаграждение 3 млн рублей. Конфиденциальность гарантируется», — сказали в чувашской полиции.

Напомним, по данным Главного следственного управления СКР, жертвами злоумышленника стали 32 пенсионерки в разных регионах Поволжья, Урала и Центральной части России. Большинству жертв было от 80 до 90 лет, они жили одни и мало общались с окружающими. Злоумышленник душил женщин руками или подручными средствами.