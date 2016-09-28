Пермь, 28 сентября, 2016, 14:05 — ИА Регнум. За неоплаченную парковку в центре столице Прикамья с 3 октября будет взиматься штраф в размере 1 тысяча рублей, за повторное нарушение в течение года сумма штрафа вырастет до 2 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парковка

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение первых двух месяцев планировалось не штрафовать нарушителей платных парковок.

«Теперь обучающий период пользования платными парковками введенный с 15 августа до 30 сентября, закончился. Контроль оплаты парковки производится с помощью автомобилей, оснащенных комплексами мобильной фотофиксации «ПаркРайт», — заявили корреспонденту ИА REGNUM в Пермской дирекции дорожного движения.

Отметим, что за полтора месяца в сall-центр по работе платных парковок поступило более 4 тысяч звонков от пермяков. Самыми популярными вопросами стали запросы информации о времени, которое дается на оплату парковки, режиме работы парковок, способах оплаты и наличии льгот.

Еще одним каналом информирования послужил сайт «Парковочное пространство Перми», общее количество пользователей которого составило 24 тыс. 197 человек.

В целях привлечения внимания автомобилистов, оставляющих транспортные средства в зоне платной парковки, была нанесена дублирующая разметка парковочных мест для маломобильных групп населения. Так, с 15 августа по 22 сентября эвакуировано 697 транспортных средств с парковочных мест для инвалидов. Штраф за такое нарушение составляет 5 тысяч рублей.

Напомним, что зона платных парковок в Перми ограничена улицами Попова, Пушкина, Николая Островского, Советской (от улицы Николая Островского до улицы Максима Горького), Монастырской (от площади Перми I до улицы Газеты Звезда), Окулова (от улицы Газеты Звезда до улицы Попова).

Стоимость парковки составляет 15 рублей в час. Работают парковочные зоны только по будням с 08:30 до 19:30.

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