Москва, 28 сентября, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Правительством РФ принято решение о создании территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» (Самарская область), сообщается на сайте правительства РФ.

abvkids.ru Тольятти

ТОР «Тольятти» создаётся в целях содействия развитию городского округа Тольятти путём привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации ОАО «АвтоВАЗ».

Определены границы ТОР «Тольятти», виды экономической деятельности, которые допускаются при реализации инвестиционных проектов на этой территории, минимальный объём капитальных вложений резидентов.

Принятое решение позволит создать в первые три года функционирования ТОР «Тольятти» порядка 12 тыс. рабочих мест, привлечь дополнительные инвестиции, увеличить налоговые поступления в бюджет муниципального образования.

Напомним, городской округ Тольятти (Самарская область) включён в перечень монопрофильных муниципальных образований (моногородов).