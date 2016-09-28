Тюмень, 28 сентября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Об уникальной системе шла речь на пресс-конференции с Мугаммиром Галиуллиным, генеральным директором «Росводоканал Тюмень» («Тюмень Водоканал»). Он напомнил, что реализация этого масштабного проекта началась еще в 2007 году. На тот момент ситуация с водоснабжением в городе была крайне нестабильна — управление водоснабжением города осуществлялось вручную и буквально вслепую, по единственному датчику давления, естественно, это приводило к постоянным перебоям в водоснабжении верхних этажей зданий в часы максимального водопотребления, существовали целые районы пятиэтажной застройки, где потребители годами в утренние и вечерние часы либо не имели воды вовсе, либо давление в кранах было минимальным. К тому же водоочистные сооружения вышли на предел своих мощностей, что в ближайшей перспективе могло привести к системному дефициту воды в Тюмени. Тогда совместно с администрацией города Тюмени и правительством Тюменской области было принято принципиальное решение о необходимости модернизации головных сооружений водопровода. С тех пор была проделана масштабная работа по перевооружению насосных станций, где было полностью заменено насосное оборудование на более мощное и современное, оснащенное частотно-регулируемыми приводами. На основании проведенных гидравлических расчётов, на водопроводной сети города Тюмени было установлено 10 диктующих точек, которые позволили в режиме реального времени отслеживать давление во всей городской водопроводной сети. После этого начался процесс выработки наиболее оптимальных режимов работы водоочистных сооружений. Уникальность создаваемой системы управления, прежде всего, в том, что она должна была обеспечить синхронную одновременную работу обеих водоочистных станций.

Группа компаний «Росводоканал» «Росводоканал» использует в Тюмени автоматизированную систему управления

«В прошлом году мы провели опытно-промышленные испытания созданной автоматизированной системы управления водонасосными станциями, подкорректировали алгоритмы работы водоочистных станций, разработали режимы работы сооружений в зависимости от времени года, дней недели и других факторов, на основании графиков подачи воды в город за последние несколько лет и с этого года перешли на автоматизированное управление», — сказал Мугаммир Галиуллин.

Принцип работы автоматизированной системы управления водонасосными станциями в том, что на основании данных о давлении в городской водопроводной сети, поступающих в режиме реального времени с диктующих точек, система в автоматическом режиме регулирует подачу воды с водоочистных сооружений. Таким образом, город получает ровно столько воды, сколько требуется в тот или иной момент времени.

«Суточное потребление воды — величина крайне непостоянная. И зависит от многих факторов. Естественно, пик водопотребления приходится на утренние и вечерние часы, при этом, как показывает практика, потребность города в воде после ночного затишья в утренние часы растёт крайне резко, естественно, что это требует увеличения объёмов подачи воды с очистных сооружений, данная система позволяет сделать это с минимальными рисками возникновения гидроударов, что сокращает вероятность возникновения связанных с ними аварий на сетях водоснабжения, но при этом практически мгновенно, таким образом, давление в городской водопроводной сети остается стабильным вне зависимости от фактических объёмов потребления воды в городе», — добавил генеральный директор тюменского водоканала.

Справка. Группа компаний «Росводоканал» — крупнейший в России частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК «Росводоканал» работают 7 региональных водоканалов России в Омске, Воронеже, Тюмени, Краснодаре, Оренбурге, Барнауле и Твери. На долю ГК «Росводоканал» приходится 14,7 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения. Предприятия ежегодно подают в сеть 580 млн куб. м. воды и принимают на очистку 518 млн куб. м. Общий объём реализуемых инвестиционных проектов ГК «Росводоканал» составляет 22 млрд руб.

Тюменская городская система водоснабжения основана в 1864 г. Тюменский водопровод стал первым подобным сооружением в Сибири. С 2006 года функции по водоснабжению и водоотведению выполняет ООО «Тюмень Водоканал». Компания обслуживает водопроводные сети протяженностью более 1000 км, канализационные сети протяженностью около 700 км. Оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению городу с численностью населения более 700 тысяч человек.