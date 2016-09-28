Пермь, 28 сентября, 2016, 14:10 — ИА Регнум. В столице Прикамья вынесен обвинительный приговор бывшему преподавателю пермского филиала Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, 55-летнему пенсионеру МВД Алексею Терехину. Индустриальный районный суд Перми приговорил доцента вуза, обвиняемого в мошенничестве, к двум годам условно с испытательным сроком два года и штрафом 50 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате районного суда.

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Преподаватель обвинялся по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Максимальный срок по этой статье предусматривает шесть лет лишения свободы.

Обвинение настаивало на реальном сроке — двух годах лишения свободы и штрафе 55 тысяч рублей. Суд учел положительные характеристики обвиняемого, раскаяние, а также состояние здоровья, и ограничился условным сроком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подсудимый знал, что не может повлиять на решение государственной аттестационной комиссии, но «гарантировал» группе заочников-выпускников успешную сдачу госэкзаменов. Взамен каждый из 19 студентов-юристов передал через старосту по 15 тысяч рублей. Общая сумма взятки преподавателю составила 285 тысяч рублей.

Как следует из материалов дела, с заявлением в полицию обратился лишь один выпускник, недовольный результатами экзамена.

По мнению районной прокуратуры, каждый из заочников (среди них были и действующие сотрудники полиции) совершил своими действиями самостоятельное преступление — покушение на коммерческий подкуп. В отношении ряда студентов дела прекращены в связи с деятельным раскаянием, поскольку они сообщили о совершенном преступлении. В отношении ряда студентов дела расследуются и, возможно, будут направлены в суд.

Напомним, что последнее уголовное дело в отношении преподавателя вуза, обвиненного в получении взяток, было рассмотрено в декабре 2015 года. Дзержинский районный суд Перми признал доцента кафедры «Металлорежущие станки и инструменты» виновным в получении взяток от студентов, служебном подлоге и приговорил его к штрафу в 1 млн рублей и лишил права преподавательской деятельности сроком на три года.

Примечательно, что по этому же делу проходило трое студентов, которые дали взятку преподавателю за выставление положительных оценок. Суд, с учетом степени признания вины, приговорил студентов к штрафам в размере 30 тыс., 40 тыс. и 80 тыс. рублей.

Подчеркнем, что суд не лишил Алексея Терехина права преподавания, и он продолжает трудиться в той же должности доцента, но уже в другом вузе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, средний размер дачи взятки в 2015 году составил 64 тыс. рублей, переданной — 101,8 тыс. рублей. За год выявлено 212 фактов взяточничества: 55 случаев получения, 149 — дачи взятки и восемь фактов посредничества.