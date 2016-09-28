Великий Новгород, 28 сентября, 2016, 13:56 — ИА Регнум. В новом составе Новгородской областной думы у спикера Елены Писаревой будут три заместителя. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, решение об увеличении числа вице-спикеров с двух до трёх приняли сегодня, 28 сентября, депутаты регионального парламента большинством голосов.

Цитата из м/ф «Волшебное кольцо». Реж. Леонид Носырев. 1979. СССР Три заместителя

На эти посты выдвинули своих претендентов все партии, кроме КПРФ, депутаты от которой возмутились этим фактом, ведь по итогам голосования по партийным спискам КПРФ получила второе место на выборах в облдуму.

«Единая Россия» выдвинула генерального директора ООО «Сады Старой Руссы» Ольгу Борисову из деревни Борисово Старорусского района. «Справедливая Россия» — директора ООО «Рынок «Народный» из рабочего посёлка Варнавино Нижегородской области Евгения Катенова.

Кандидатура третьего вице-спикера — новгородца Алексея Чурсинова от ЛДПР — была единственной, которая не вызвала вопросов. Валерий Гайдым (КПРФ) усомнился в дальнейшей эффективности работы областного парламента при таком подходе к формированию его руководящих органов.

«Убедительное второе место на выборах в Новгородскую облдуму заняла КПРФ. Я не понимаю, как появился кандидат от «Справедливой России», — заявил Гайдым, отметив, что «первые шаги формирования руководящих органов могут сказаться на деятельности и эффективности работы областной думы».

По итогам тайного голосования все три вице-спикера были избраны большинством голосов.

За Борисову проголосовали 24 депутата из 30, шестеро были против. За Катенова проголосовали 20, против — девять, один воздержался. Чурсинов набрал 25 голосов «за», при четырёх против и одном воздержавшемся.

Отметим, что все три вице-спикера в Новгородской областной думе будут работать на освобождённой основе, то есть их деятельность будет оплачиваться. Для этого депутаты внесли поправки в постановление облдумы от декабря 2011 года, увеличив число оплачиваемых должностей заместителя председателя регионального парламента с двух до трёх и, соответственно, уменьшив с двух до одного число оплачиваемых должностей председателей думских комитетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 сентября, на первом заседании областной думы шестого созыва спикером была вновь избрана Елена Писарева. В заседании из 32 депутатов участвуют 30.