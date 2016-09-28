Токио, 28 сентября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Несколько пассажиров метрополитена в столице Японии почувствовали себя плохо после распыления ядовитых веществ. Предположительно, в подземке была совершена газовая атака, передает 28 сентября ТВЦ.

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Инцидент произошел на станции Такаданобаба в токийском районе Синдзюку. Как сообщают СМИ, неизвестные распылили ядовитые вещества, после чего девять человек почувствовали сильное першение в горле.

Пострадавшие обратились за помощью к сотрудникам метрополитена. Госпитализация им не понадобилась. Подробности происшествия выясняют стражи порядка.