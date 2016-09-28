Москва, 28 сентября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Рост позиций России в рейтинге конкурентоспособности связан с сокращением издержек и удешевлением ряда российских товаров на международных рынках. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября ведущий аналитик AMarkets Артем Деев, комментируя рост позиций России в рейтинге Всемирного экономического форума до 43 места.

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«Улучшение позиций России в рейтинге ВЭФ свидетельствует о том, что экономика России под влиянием кризиса стала гораздо конкурентнее, во многом за счет сокращения издержек ввиду резкой девальвации рубля, а, следовательно, и удешевления российских товаров на международных рынках. В свою очередь, этот фактор способствует тому, что многие компании предпочитают локализовать свои производства в России, поскольку это им позволяет существенно сокращать издержки», — отметил эксперт.

Говоря о других факторах роста показателей конкурентоспособности, Деев отметил определенные достижения России в области образования. «Если говорить об образовании, то вновь стали актуальны технические специальности, как и учреждения, которые готовят специалистов в этих сферах», — добавил он. При этом, по мнению аналитика, место России в рейтинге было бы гораздо выше, если бы не постепенное ухудшение макроэкономических условий. «Этот фактор продолжит оказывать негативное влияние еще долгое время», — считает Деев.

Россия поднялась в международном рейтинге конкурентоспособности, куда входят 138 стран, до 43-го места. Об этом говорится в «Отчете глобальной конкурентоспособности 2016−2017 годов», подготовленном ВЭФ. Первые три места в рейтинге заняли соответственно Швейцария, Сингапур и США. Согласно оценкам ВЭФ, одной из главных проблем, мешающих вести бизнес в России, остается инфляция.