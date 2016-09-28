Омск, 28 сентября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. На заседании горсовета Омска сегодня, 28 сентября, принято решение о досрочном прекращении полномочий пятерых депутатов. Горсовет покинули Игорь Антропенко, Антон Берендеев, Валерий Кокорин, Вячеслав Васильев и Владимир Березовский. Все они стали депутатами Законодательного собрания Омской области.

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Как сообщили ИА REGNUM в городском совете, вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов значился первым в сегодняшней повестке. «Ушли два депутата фракции «Единая Россия» — Березовский и Кокорин. Один депутат не принадлежал ни к одной фракции — Вячеслав Васильев. Антропенко был руководителем фракции «Справедливая Россия», Берендеев — руководителем фракции ЛДПР», — уточнили в пресс-службе горсовета.

Добавим, Антропенко и Берендеев — списочники. То есть вместо них избирком должен предложить новых депутатов — одного от «СР», второго — от ЛДПР. Кокорин, Васильев и Березовский — одномандатники, и так как до следующих выборов осталось меньше года, то их мандаты останутся вакантными, пишет «Омск-Информ». Таким образом, в горсовете продолжат работу 37 депутатов. В начале созыва их было 40.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, депутатам, избранным в Заксобрание Омской области и Госдуму, вручили удостоверения 27 сентября. У «Единой России» 29 депутатских мандатов в региональном парламенте, у КПРФ — семь, у «Справделивой России» — два, у ЛДПР — четыре. Также в Заксобрание попали два самовыдвиженца.