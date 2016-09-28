Москва, 28 сентября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Расследование крушения Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» рейса МH17, которое произошло над территорией Донбасса 17 июля 2014 года, обросло множеством спекуляций и недостоверной информацией. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 28 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Комментируя информацию о результатах расследования в отношении крушения авиалайнера, которые опубликовали западные СМИ, Песков пояснил, что ситуация осложнена политикой ряда стран, не желающих предоставить полную информацию.

«Вся эта история обрамлена, к сожалению, огромным количеством спекуляций, неквалифицированной, непрофессиональной информацией. Она сопровождается укрытием и непредоставлением рядом стран целых массивов информации, данных радаров», — сказал он.

Песков отметил, что по итогам расследования пока достоверной и полной информации нет. «Российская сторона была, есть и будет оставаться предельно открытой и настаивать на беспристрастном и полном расследовании этой трагедии», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газета Guardian со ссылкой на анонимных дипломатов сообщила, что самолёт МH17 был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук» с территории Донбасса. К такому выводу пришла Международная следственная группа, занимающаяся расследованием обстоятельств катастрофы.

Напомним, авиационная катастрофа самолёта Boeing 777, выполнявшего плановый рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, произошедшая 17 июля 2014 года на востоке Донецкой Народной Республики в районе села Грабово недалеко от города Торез. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. В результате трагедии погибли все находящиеся на борту люди.

Киев обвиняет в катастрофе ополченцев, воюющих в Донбассе против вооружённых сил Украины: якобы эти люди, которые не являются в большинстве своём техническими специалистами, сбыли лайнер с помощью ЗРК «Бук». Руководство ДНР и ЛНР утверждает, что до сих пор не располагает средствами, которыми можно было бы сбить самолёт на такой высоте.

«Бук» — самоходный зенитный ракетный комплекс, используется для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах: от 30 метров до 14—18 километров. Он рассчитан на работу в условиях интенсивного радиопротиводействия.