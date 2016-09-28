Москва, 28 сентября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Совет Федерации принял заявление в связи с годовщиной начала военной операции России в Сирии, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября. Заявление будет направлено руководству России, в парламенты иностранных государств и основные межпарламентские ассамблеи. В заявлении говорится о действиях российских вооруженных сил в Сирии, которые позволили создать принципиально новые условия для мирного разрешения сирийского конфликта и объединения международных усилий, содействующих такому урегулированию, а также повторяется призыв к парламентариям других стран поддержать усилия к налаживанию внутрисирийского диалога и координации военных действий против террористических группировок в Сирии и других государствах Ближнего Востока.

mil.ru ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим», Сирия

«Решительное вмешательство России в ход военных действий в Сирии, которое только в нашем случае осуществляется по просьбе законных властей этой страны, в корне изменило боевую обстановку и привело к значительным потерям среди боевиков», — заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Однако очевидно, что исключительно военными средствами сирийскую проблему не решить, указал сенатор: «Именно поэтому военная операция российских воздушно-космических сил не рассматривается Россией как самоцель или как единственный инструмент достижения цели международного сообщества в Сирии».

«Наша общая задача — мирное урегулирование через инклюзивный межсирийских диалог с участием всех, кто готов сложить оружие», — указал Косачев.

В то же время Россия не упускает из виду и гуманитарное измерение сирийского кризиса, продолжил он. «Именно российские поставки гуманитарное помощи, сопряженные с усилиями международных организаций, прежде всего ООН, часто становится единственным средством выживания для миллионов людей, оказавшихся в осажденных городах, таких как Алеппо, или вынуждены спасаться бегством, пополняя многочисленную армию мигрантов в соседних странах и той же Европе», — отметил глава комитета.

Однако Россия, к сожалению, продолжает сталкиваться с препятствиями в организации международного диалога по сирийским проблемам. «Реализация российско-американских договоренностей от 9 сентября этого года о координации действий против террористов фактически саботируются американской стороной», — заявил парламентарий.

Так, США выдвигают «надуманные обвинения в адрес российских и сирийских вооруженных сил», а также «не выполняют важнейшие обязательства по отделению так называемых сил «умеренной оппозиции» от террористов, указал он. Тем не менее, России удалось продемонстрировать всему миру, «как на деле должна осуществляться борьба с терроризмом» — вызовом и главной угрозой глобальной безопасности человечества, подчеркнул Косачев.

«Наши военные дали бой международному терроризму, доказали силу нашего оружия и высокий профессионализм тех, кто его применяет. Низкий поклон за ратный подвиг и доблестный труд», — сказал в заключение сенатор.